Mara Venier, il problema ai denti dovuto al vaccino? La replica della conduttrice

Mara Venier è tornata a spiegare ai fan come sarebbero andate a finire le cose tra lei e il dentista che le aveva causato la lesione di un nervo.

Mara Venier ha risposto alle domande di un fan dei social in merito al dentista che le avrebbe causato la paresi facciale con sospetta lesione ad un nervo.

Mara Venier: la denuncia

Mara Venier ha risposto ad alcune domande dei fan dei social e ha dichiarato che il dentista che l’aveva operata – causandole la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale – sarebbe stato opportunatamente denunciato.

Stando a quanto si apprende dallo scambio social – e dopo la conseguente bufera causata dallo sfogo della conduttrice dopo l’intervento – il medico in questione avrebbe asserito che la conduttrice avrebbe avuto il suo problema a seguito della vaccinazione anti-covid, questione smentita dalla stessa Mara Venier. “Il medico è stato denunciato…(non da me) hanno preso provvedimenti… diceva che ero ricoverata al policlinico (mai stata ricoverata)… ognuno è libero di dire il proprio pensiero sul vacino ma nel mio caso è stato un impianto ai denti!! Lesione del nervo!!! Se ne parlerà nelle sedi adeguate…”, ha tuonato via social.

Mara Venier: la lesione del nervo

A causa dell’intervento dentistico Mara Venier ha subito una paresi facciale e sui social si è sfogata non solo per il dolore ma anche per le difficoltà da lei avute nel parlare. “ Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità “, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “ Purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità, per ora. Spero di recuperare molto presto però voglio tornare in tv e riuscire a finire questa edizione di Domenica In “.

Mara Venier: le accuse dei dentisti

Dopo che la conduttrice si era sfogata via social minacciando azioni legali contro il dentista che le aveva causato il danno (costringendola a sottoporsi ad un secondo intervento) la Commissione Albo Odontoiatri ha scritto alla Rai accusando la conduttrice di uso improprio del mezzo televisivo. La conduttrice aveva infatti elogiato il chirurgo maxillo-facciale che aveva eseguito il suo secondo intervento: “Non mi riferisco solo alle considerazioni pronunciate dalla sig.ra Venier nei confronti della professione odontoiatrica per il fatto di aver avuto un problema all’impianto dentale, essendo infatti la responsabilità di quanto accaduto eventualmente da accertare nelle opportune sedi dalle competenti autorità giudiziarie.

Quanto piuttosto alla propaganda pubblicitaria che la conduttrice ha messo in atto nei confronti del chirurgo maxillo-facciale, che le avrebbe risolto il problema rimuovendole l’impianto, menzionandolo ed elogiandolo più volte in interviste trasmesse su canali della rete pubblica nazionale”, era scritto nella lettera inviata alla Rai dalla Commissione Albo Odontoiatri.