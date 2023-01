Mara Venier, il profilo TikTok è fake e lei si infuria: "Presa per il c**o"

Mara Venier è una furia: qualcuno ha aperto un profilo su TikTok a suo nome, ma lei non ha autorizzato nessuno a farlo.

Via Instagram, la conduttrice di Domenica In ha lanciato un appello ai fan.

Mara Venier: il profilo TikTok è fake e lei si infuria

Nelle ultime ore, gli utenti di TikTok si sono ritrovati a seguire quello che, all’apparenza, appariva come il profilo di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, però, non ha aperto nessuno account sul social in questione e ha perso la pazienza. Via Instagram, ha condiviso uno screenshot di un video che la ritrae in cucina, postato su TikTok e ha scritto:

“Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato…”.

Poco dopo, la Venier ha registrato una serie di Instagram Stories in cui ha dichiarato:

“Non sono su TikTok. Nessuno è autorizzato a mettermi su TikTok. Quelle sono inziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente. Comunque grazie perchè i commenti sono pure carini, però insomma… È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**o per voi che credete che sia io. Ciao”.

Mara Venier lancia un appello e i fan lo raccolgono

Mara ha annunciato di aver segnalato l’account fake su TikTok e, anche se non l’ha fatto in modo palese, ha chiesto ai fan di fare altrettanto. Non a caso, la Venier ha riconvidiso su Instagram tutti i messaggi di aiuto ricevuti dai seguaci.