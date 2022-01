Mara Venier, l’ennesimo video “a tradimento” del marito la fa infuriare

L'indignazione simpatica della conduttrice Mara Venier dopo l’ennesimo video “a tradimento” del marito che la "becca" a fare le pulizie e la fa infuriare

L’ennesimo video “a tradimento” del marito di Mara Venier Nicola Carraro, il primo in assoluto del 2022, fa infuriare la regina di Domenica In: il coniuge amante dei video “casarecci” della conduttrice ha subito battezzato il nuovo anno con un frame subito postato sui social che non sarebbe piaciuto proprio tantissimo a Mara.

Mara Venier e il video del marito, a cui dà del “pirla” già dal primo gennaio

Questo almeno stando a quanto la Venier la conduttrice ha scritto a commento della prima incursione social dell’anno di Nicola. Tutto molto esplicito: “Quel pirla di mio marito, comincia anche il primo dell’anno a fare video a tradimento“. E il segreto della faccenda sta tutto in quell’avverbio, “anche”.

Il video del marito di Mara Venier e la “guerra” fra i due sulle abitudini domestiche

Perché? Perché da sempre fra Nicola e Mara è in atto una simpatica “guerra” a cui lo stesso coniuge aveva alluso più volte nelle interviste del passato. Che tipo di guerra? Da un lato c’è Mara che a tutto potrebbe rinunciare, meno che a fare le pulizie domestiche di prima mattina, dall’altro c’è Nicola che di tutto potrebbe privarsi, meno che della “vendetta” di beccare la moglie intenta a dar di scopa e stracci.

Pulizia vs riposo mattutino: ecco il tema del video del marito di Mara Venier

Questo ad orari in cui per lui al massimo si dovrebbe realizzare in quale parte della galassia ci si trovi approssimativamente. Era stato lo stesso Carraro a confessare qualche tempo fa in una simpatica intervista al Giornale: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa. Mi sveglia alle 6 per farlo. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo”.