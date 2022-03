Mara Venier fa una confessione inedita su Alfonso Signorini, ma ha qualcosa da dire anche su Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Mara Venier sta vivendo un periodo di grande successo e, nonostante l’addio già annunciato a Domenica In, ha confessato che potrebbe tornare sui suoi passi. Non solo, la conduttrice ha fatto anche una confessione inedita su Alfonso Signorini.

Mara Venier su Alfonso Signorini

Intervistata dal settimanale Chi, Mara Venier si è lasciata andare a confessioni inedite. La conduttrice di Domenica In, al timone del programma di punta di Rai1 da 13 edizioni, ha parlato anche del collega e amico Alfonso Signorini. I due hanno condiviso il ruolo di opionisti e in quella occasione hanno trovato diversi punti in comune. Mara ha dichiarato:

“Eravamo una coppia formidabile e senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GF Vip, sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo”.

Le parole su Maria De Filippi

Non solo Alfonso Signorini, Mara ha parlato di un’altra grande amica, ovvero Maria De Filippi. Quest’ultima le ha teso la mano in un periodo molto difficile e lei non finirà mai di ringraziarla. La conduttrice di Domenica In ha dichiarato:

“Mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale che professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia. Maria mi ha dato un lavoro. E il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale”.

Lei e Maria, televisivamente parlando, sono rivali, ma Mara la considera più come una “dirimpettaia“. Ha ammesso: “Maria? Sì, me la sono ritrovata quest’anno, non dico avversaria, dico ‘dirimpettaia’. Lo sa? Maurizio Costanzo mi chiamava così quando io conducevo Domenica In e lui faceva Buona Domenica“.

Il sogno di Mara Venier

La Venier, che qualche tempo fa aveva annunciato l’addio a Domenica In, ha ammesso che sta ripensando alla sua scelta.

“Ho detto che quest’anno è l’ultimo, la verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione“, ha confidato la conduttrice Rai. In conclusione, Mara ha ammesso di avere un grande sogno:

“Sa che cosa sogno? Una trasmissione con noi tre, io, Maria e Sabrina Ferilli!”.

Questo, con estrema onestà, non è soltanto il sogno della Zia Mara, ma anche dei suoi tanti fan: lei, la De Filippi e la Ferilli sarebbero un trio fantastico.