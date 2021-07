Mara Venier, la lettera a Maria De Filippi: “Come quando ci si trova tra amiche”

Mara Venier ha scritto una lunga ed intima lettera all'amica e collega Maria De Filippi.

Mara Venier: la lettera a Maria De Filippi

All’interno della sua lunga missiva la Venier ha ripercorso i giorni in cui lei e Maria De Filippi si dirigevano nei rispettivi studi tv per condurre i loro show nonostante fosse in corso il lockdown per l’emergenza Coronavirus. A seguire Mara Venier ha lodato i tanti programmi di successo e gli artisti che la sua collega ha creato e scoperto, passando da Kledi Kadiu fino a Stefano De Martino e infine ha elogiato anche il marito della De Filippi, Maurizio Costanzo, che ha avuto a suoa vviso il merito di scorgerne il talento: “E poi c’è Maurizio Costanzo, con Maurizio Costanzo ci conosciamo da sempre, comunque da prima che sposasse te.

Molti all’inizio avevano avuto delle perplessità… invece siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie. Non dimentichiamo quando stavo male perché mia mamma stava male e tu mi sei stata vicina. Io ero a pezzi e tu mi hai aiutato a non cadere”, ha ricordato la conduttrice.

Mara Venier: il sodalizio con Maria De Filippi

Più volte le due conduttrici hanno lavorato insieme all’interno dei loro fortemente programmi tv e Mara Venier ha fortemente voluto che la collega – da sempre restia a parlare del suo privato – fosse ospite nel suo Domenica In, dove hanno avuto modo di confidarsi come due vecchie amiche: “Ci siamo sedute nelle poltrone e abbiamo iniziato a chiacchierare.

C’erano le telecamere che riprendevano tutto e lo portavano nelle case, ma né io né te ce ne siamo curate. Succede così quando ci si trova tra amiche. Poi il tempo è scaduto e abbiamo dovuto smettere, ma saremo andate avanti per ore. Riprenderemo il discorso, ci conto”, ha dichiarato Mara Venier, che da sempre ha un’enorme stima per Maria De Filippi.

Mara Venier: le sue condizioni

Nei giorni scorsi la conduttrice ha dovuto subire un intervento ai denti a seguito di un’operazione che aveva finito per lesionarle un nervo.