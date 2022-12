Mara Venier minacciata di morte con un coltello: il racconto

Mara Venier, protagonista di uno spot contro la violenza sulle donne, ha confessato il dramma da lei vissuto in passato.

Mara Venier minacciata di morte

Mara Venier è stata scelta per uno spot contro la violenza sulle donne e lei stessa ha confessato di esser stata vittima di violenza da parte di un suo ex quando era giovane. La celebre conduttrice avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche e lei stessa ha ammesso che quell’uomo – che ora sarebbe morto e che lei non ha mai denunciato – una sera sarebbe arrivato a minacciarla con un coltello.

“Un altro cerchio della mia vita che si chiudeva: quando ero poco più che ventenne sono stata oggetto della violenza, minacciata di morte con un coltello, stalkerizzata per anni. La Mara di oggi gli avrebbe fatto un paiolo così: quella del tempo era nelle mani di quest’uomo, che ora è morto, aveva paura a denunciare. Quando ho girato lo spot che parla di controllo psicologico, economico avevo la voce che si spezzava: era la mia storia.

Ripensavo a quando la psicologa mi disse che rischiavo il suicidio, tra botte e umiliazioni. Mi sono ribellata a lei e lui. Ora mi sono dipinta il 1522 sulla mano e non mi pare vero, dopo 50 anni, di essere stata proprio io (qui Mara piange un po’). Mi sarebbe piaciuto lo vedesse, quello spot, proprio lui”, ha dichiarato la conduttrice, che non ha mai voluto fare il nome dell’uomo in questione.

La conduttrice in passato è stata legata a Renzo Arbore mentre oggi al suo fianco è sempre presente il marito Nicola Carraro, con cui ha trovato finalmente la felicità.