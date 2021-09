Mara Venier: “Niente più tavolo del Covid a Domenica In”

Mara Venier ha fatto il bilancio del lavoro svolto a Domenica In in questi anni e si è detta intenzionata a parlare meno dell'emergenza Coronavirus.

In vista di quella che a suo dire sarà la sua ultima edizione a Domenica In, Mara Venier ha fatto il bilancio di ciò che le avrebbe lasciato il programma e ha svelato cosa cambiera in questa edizione.

Mara Venier: l’ultima edizione di Domenica In

Mara Venier ha dichiarato che per lei quella del 2021/2022 sarà con tutte le probabilità l’ultima edizione al timone di Domenica In: la conduttrice sarebbe infatti intenzionata a trascorrere più tempo in compagnia di suo marito e dei suoi figli. Per quanto riguarda questa nuova stagione di Domenica In inoltre si è detta intenzionata a “parlare meno di Covid, la gente non ne può più. Penso che ora il pubblico desideri passare tre ore piacevoli lontano dalle pressioni psicologiche.

Però devo tanto al tavolo in cui ho affrontato quei temi difficili, Mara lì è maturata”. Dal 2020 infatti uno spazio della trasmissione era legato all’informazione sulla pandemia, i vaccini e il discorso quotidiano relativo all’emergenza sanitaria.

Mara Venier: i bilanci

Mara Venier ha dichiarato che per lei questa sarà probabilmente l’ultima edizione al timone di Domenica In e ha fatto il bilancio di quelle che sarebbero state le cose positive e negative a lei portate dal programma:

“Inevitabilmente scattano i bilanci.

Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione. Mi ha dato l’affetto del pubblico. Ho iniziato a essere conosciuta come l’amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più. Quale amore? Quello con Arbore”, ha dichiarato la conduttrice.

Mara Venier: la vita privata

Da mesi circolano voci riguardanti l’ipotesi che Mara Venier lasci Domenica In e in passato anche suo marito, Nicola Carraro, aveva confermato che il momento del suo addio al programma fosse ormai vicino. Mara Venier ha infatti affermato di voler trascorrere più tempo in compagnia della sua famiglia e dei suoi adorati nipoti. La conduttrice è mamma di Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, nati rispettivamente dalle sue passate unioni con Francesco Ferracini e Pier Paolo Capponi. La conduttrice ha inoltre due nipoti, Giulio e Claudio.