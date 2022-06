Mara Venier rivela quando non farà più Domenica In. Su De Filippi: “Lavorerei con lei domani mattina”

Mara Venier smetterà di fare Domenica In ad una condizione. Su Maria De Filippi si è detta disposta a lavorare con lei in un progetto inedito.

Mara Venier è reduce da una fortunata stagione di Domenica In. Quest’anno la signora della Domenica è stata protagonista anche di una speciale versione serale che ha saputo fare breccia nel cuore del pubblico. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tvblog, Zia Mara ha rivelato quando potrebbe lasciare il timone della sua amata trasmissione.

Ha poi dedicato una riflessione sul suo legame con Maria De Filippi con la quale sarebbe disposta a tornare a lavorare.

Mara Venier: “Ecco quando lascerò Domenica in”

La conduttrice ha spiegato che lascerà la trasmissione targata Rai 1 ad una condizione ossia quando il pubblico si stancherà di lei: “Io ho anche altre proposte, non ho solo Domenica in, volendo potrei continuare a lavorare anche senza Domenica in e magari divertendomi anche di più.

Però Domenica in è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me”.

Su Maria De Filippi: “Sognerei un programma con lei”

Infine ha rivelato che tra i suoi desideri c’è anche quello di fare un programma con Maria De Filippi.

Ha poi aggiunto: “Devo dirti che sognerei davvero una sinergia fra Mara e Maria e Maria e Mara in un programma insieme. Si potrebbe pensare ad un programma di due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno”.