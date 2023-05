Mara Venier se la prende con Bruce Springsteen per il concerto in Emilia-Roma...

Mara Venier se la prende con Bruce Springsteen per il concerto in Emilia-Roma...

Nella puntata di Domenica In del 21 maggio 2023, Mara Venier ha dato ampio spazio alla tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Stefano Bonaccini si è collegato con Mara Venier

La conduttrice si è collegata anche con il presidente della regione, Stefano Bonaccini, che ne ha approfittato per ringraziare coloro che stanno dando una mano, dalla protezione civile a chi sta donando, comprese le personalità del mondo dell’arte, dello sport e della musica.

“Solo Bruce Springsteen non ha detto una parola”, ha commentato Mara Venier. “Lo dico da grande ammiratrice io di Bruce Springsteen. Però, posso dirlo io come persona, due parole le poteva pure dire Springsteen, invece non ha detto niente”, ha aggiunto la conduttrice.

“L’importante è che il concerto sia andato bene e non sia successo niente”

“Mi hanno detto che non le ha dette, l’importante è che il concerto sia andato bene e non sia successo niente“, ha replicato Stefano Bonaccini. In molti si aspettavano che il concerto di Bruce Springsteen di Ferrara sarebbe stato rimandato a causa dell’alluvione, in quanto ha richiesto la presenza di 900 addetti alla sicurezza, 200 dei quali delle forze dell’ordine, 150 volontari della protezione civile e 62 operatori del 118, Ausl di Ferrara e Croce Rossa.