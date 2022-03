Mara Venier senza filtri: cosa pensa di Signorini come conduttore al GF Vip

Mara Venier ha svelato cosa ne penserebbe di Signorini come conduttore del Grande Fratello Vip.

Mara Venier ha espresso la sua opinione su Alfonso Signorini come conduttore al Grande Fratello Vip, di cui è padrone di casa da ben 3 edizioni.

Mara Venier: l’opinione su Alfonso Signorini

Mara Venier e Alfonso Signorini si sono spesso trovati a lavorare insieme e la conduttrice è stata al fianco del padrone di casa del GF Vip anche come ospite fissa e opinionista di alcuni dei suoi programmi.

Sulle pagine del settimanale Chi, Mara Venier ha commentato la conduzione del celebre collega affermando:

“Eravamo una coppia formidabile e senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GF Vip, sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo”.

Mara Venier: l’addio a Domenica In

Ai microfoni di Chi Mara Venier ha svelato quali sarebbero le sue intenzioni in merito alla sua futura carriera in tv.

Ogni anno la conduttrice si dice intenzionata a dire addio a Domenica In, salvo poi cambiare idea. Anche stavolta sembra che la moglie di Nicola Carraro abbia voluto mantenere uno spiraglio aperto verso la possibilità di un suo ritorno al programma:

“Ho detto che quest’anno è l’ultimo, la verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione”.

In tanti sperano di vederla ancora alla conduzione dello show, ma suo marito ha sottolineato pubblicamente che preferirebbe che lei stesse a casa con lui a godersi maggior tempo in compagnia della famiglia.