Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha prima attaccato la madre di Alessandro Impagnatiello, l’assassino di Giulia Tramontano, poi si è scusata con lei.

Mara Venier: le parole alla mamma di Impagnatiello

Mara Venier ha aperto l’ultima puntata di Domenica In con un messaggio alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l’assassino di Giulia Tramontano. La conduttrice ha dichiarato:

“Vorrei mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista dove ha detto: ‘Vi prego di perdonarmi, mio figlio è mostro’. Sì signora, suo figlio è un mostro“.

Le parole di Mara Venier alzano un polverone

Le dichiarazioni di Mara Venier hanno subito dato il via ad una polemica degna di nota. La mamma di Alessandro Impagnatiello, la signora Sabrina Paulis, non è responsabile di quanto fatto dal figlio. E’ per questo che in molti hanno condannato le parole della conduttrice di Domenica In.

Mara Venier si scusa con la mamma di Impagnatiello

Mara, compreso di aver alzato un polverone, non ha potuto fare altro che scusarsi con la mamma di Impagnatiello. La Venier ha dichiarato:

“Non volevo criticare la famiglia di Alessandro. Ho visto l’intervista della madre a La vita in diretta ed è stato straziante vedere questa povera madre soffrire in questo modo. Se ho commesso un errore, mi scuso, ma sono anche vicina alla sua famiglia. Stanno affrontando una sofferenza immensa: mi ha straziato vedere tutto ciò. Siamo solidali anche con lei e, se ho sbagliato, chiedo scusa, desidero subito smorzare le polemiche in corso”.