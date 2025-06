Mara Venier torna a Domenica In: confermata per l'ottava stagione consecutiva

È ufficiale: Mara Venier tornerà al timone di Domenica In per l’ottava stagione consecutiva. Nonostante le sue promesse di ritirarsi, la conduttrice sembra non voler abbandonare il suo amato programma. “Ci credo davvero quando dico che è l’ultima volta. Ma poi mi convincono sempre a restare”, ha dichiarato con un sorriso, lasciando intendere che il suo legame con il programma è più forte di qualsiasi intenzione di dire addio.

Mara alla ricerca di nuovi volti

In questo nuovo capitolo, la Venier sembra avere in mente un cambio di rotta in termini di co-conduzione. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe richiesto di affiancarla due uomini dalla presenza non troppo ingombrante. L’idea è di non condividere il palco con grandi nomi della televisione, ma piuttosto con volti freschi, che non si intesterino il successo del programma. Tra i nomi circolati, Cristiano Malgioglio è stato scartato, nonostante fosse un’opzione iniziale. Ha infatti preferito mantenere il suo posto nel cast di Amici e Tale e Quale Show.

Gabriele Corsi e Nek sul palco

Al suo posto, pare che la Rai abbia confermato Gabriele Corsi, in ascesa nel panorama televisivo italiano. Corsi, che potrebbe anche condurre Boss In Incognito al posto di Max Giusti, si unirebbe a Nek, fortemente voluto dalla Venier. Secondo alcune voci, il cantante sarebbe perfetto per il programma: “Pacato, simpatico e con i giusti valori”, come descritto da alcuni esperti del settore.

Il futuro di Domenica In

Il trio composto da Mara Venier, Gabriele Corsi e Nek si preannuncia come una miscela di professionalità e freschezza. Resta da vedere come si integreranno e quali sorprese riserverà la nuova edizione. Mentre i preparativi fervono, i fan si chiedono: riusciranno a mantenere l’alto livello di ascolti che ha caratterizzato il programma negli ultimi anni?

Altre novità dal mondo della televisione

In attesa dell’imminente stagione, anche altri programmi stanno attirando l’attenzione. I naufraghi de L’Isola dei Famosi, ad esempio, sono stati al centro di gossip riguardanti i loro cachet. Mario Adinolfi, in particolare, sarebbe il naufrago più pagato, ma non manca chi solleva dubbi sulla trasparenza di tali compensi.

Allo stesso modo, The Couple ha debuttato con un’accoglienza tiepida, registrando un calo degli ascolti che ha spinto alla chiusura anticipata. Un segnale che potrebbe mettere in discussione la direzione intrapresa dai reality show italiani.

Temptation Island: le nuove coppie

Tra le nuove coppie che parteciperanno a Temptation Island, Antonio e Valentina si presentano già cariche di tensione. Antonio ha un passato di bigamia che non può passare inosservato. Anche Simone e Sonia, dopo sei anni di convivenza, si trovano in una tempesta emotiva, sollecitati a chiedersi se continuare insieme sia la scelta giusta.

Il clima a L’Isola dei Famosi

I reality, dunque, continuano a dominare il panorama televisivo italiano. Nella sesta puntata de L’Isola dei Famosi, la conduttrice ha deciso di dare più spazio alle prove, riducendo il tempo dedicato a dinamiche e discussioni. Un cambio di rotta che potrebbe essere un test per capire cosa funziona meglio, in un contesto sempre più competitivo.

Domenica scorsa, Elodie ha infiammato il palco di San Siro con una performance indimenticabile, ma la sua esibizione ha sollevato polemiche sui social. Critiche che si susseguono, mentre il mondo dello spettacolo continua a muoversi con rapidità e imprevisti.