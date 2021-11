Mara Venier tranquillizza i fan dopo l’incidente: “Poteva andarmi peggio”

Mara Venier ha svelato ai fan le sue condizioni dopo il piccolo incidente avuto in studio a Domenica In.

Mara Venier è scivolata durante una pausa pubblicitaria a Domenica In e sui social, dopo la diretta, ha deciso di tranquillizzare i fan sulle sue condizioni.

Mara Venier: l’incidente a Domenica In

Mara Venier è scivolata a Domenica In ma poi ha cercato di riprendere la diretta e, più tardi, ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni (mostrandosi con un vistoso bernoccolo sulla fronte).

“Grazie a tutti per i messaggi…poteva andarmi peggio! Sto bene: #bernoccolo”, ha scritto la conduttrice, che per il momento non ha menzionato il trauma distorsivo al piede sinistro e la contusione di cui si era parlato dopo la sua caduta.

In studio era stato Pierpaolo Pretelli ad annunciare al pubblico del piccolo incidente della conduttrice che, fortunatamente, non si sarebbe fatta nulla di grave.

Mara Venier: gli incidenti

Non è la prima volta che la conduttrice è protagonista di incidenti di questo tipo e l’anno scorso, per diversi mesi, era stata costretta a restare ferma a causa di un problema al ginocchio. Nei mesi scorsi invece Mara Venier ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro il dentista che le ha procurato una lesione di un nervo alla bocca (e che ha messo a rischio la sua carriera lavorativa visto che la conduttrice non sarebbe riuscita a parlare).

Oggi, caduta a parte, tutto sembra essersi risolto per il meglio.

Mara Venier: la vita privata

Una volta tornata a casa la conduttrice ha potuto contare sulle cure amorevoli di suo marito, Nicola Carraro, che non ha mai smesso di starle accanto. I due sono più uniti che mai e più volte, attraverso i social, il marito della conduttrice è intervenuto su questioni riguardanti la sua carriera in tv. Sembra infatti che prossimamente la conduttrice possa dire addio a Domenica In per dedicarsi maggiormente ai suoi familiari e ai suoi affetti di sempre.

In particolare Mara Venier sarebbe molto legata ai suoi due nipoti e non vedrebbe l’ora di poter trascorrere più tempo in loro compagnia. La conduttrice è molto riservata sui social per quanto riguarda la sua vita privata ma non ha mai fatto segreto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia (così come il marito Nicola Carraro, che l’ha sempre sostenuta in ogni sua scelta).