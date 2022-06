Marandola (Aidp): Competenze vanno allenate, spingere di più su formazione"

Bologna, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Oggi il mercato del lavoro è come stanza con tante persone in piedi e tante sedie vuote e dobbiamo fare in modo che queste persone possano sedersi su queste sedie. Il tema delle competenze è strategico, competenze tecniche e trasversali.

Ci deve essere una composizione, un set di competenze. Le competenze vanno allenate e il sistema formativo oggi sta avendo un'evoluzione positiva di vicinanza al mondo delle aziende ma ancora abbiamo molto da fare". Lo ha detto Matilde Marandola, presidente nazionale di Aidp, l'associazione dei direttori del personale, intervenendo in collegamento video al Festival del lavoro.