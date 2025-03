Marattin: Italia ha bisogno di una rivoluzione di liberalizzazioni

Roma, 6 mar. (askanews) -“Non c’è nessuno che dice che dai tassisti ai balneari, al commercio, alle professioni e ai servizi pubblici locali abbiamo bisogno di una rivoluzione di liberalizzazioni, mercato e concorrenza, perché danno maggiore equità, maggiore opportunità, minori prezzi, più crescita. Queste due cose che ho detto in Italia destra e sinistra non le dicono perché una è convinta che siano il braccio della tecnocrazia finanziaria, l’altra è convinta che siano il braccio del liberismo sfrenato. Invece sono cose che servono all’Italia e c’è un pezzo d’Italia che le vuole, ma oggi questo pezzo d’Italia chi può votare visto che sulla scheda elettorale non c’è un’offerta politica che faccia di queste due e altre cose l’architrave di una visione d’Italia diversa da quella che gli attuali poli propongono”. Così ad Askanews, Luigi Marattin, deputato del Gruppo Misto, che l’8 marzo a Roma darà vita a un nuovo soggetto politico liberal democratico che aggrega quattro associazioni di aria terzopolista (Orizzonti Liberali, Libdem, Nos e Liberal Forum, ndr).