Marc Marquez, la caduta in Indonesia e la ricaduta nella diplopia

Pessime notizie per il fenomeno spagnolo della MotoGP, Marc Marquez. Il "Cabroncito" ha avuto una ricaduta nella diplopia dopo la caduta in Indonesia

Il fenomeno spagnolo del Motomondiale, Marc Marquez, non riesce ad uscire dal calvario degli infortuni. Dopo la bruttissima caduta rimediata domenica in Indonesia nel pre-gara, sono ritornati i problemi alla vista.

Marc Marquez, il briutto incidente in Indonesia

Marc Marquez ha avuto un bruttissimo incidente nel warm up del GP di Indonesia, che gli ha impedito di partecipare alla gara di domenica e che, con tutta probbilità, lo terrà fuori dalle corse ancora per molto tempo.

Il centauro della Honda è stato sbalzato in aria dalla sua moto per un high side a circa 180 km/h.

La ricaduta nella diplopia

Il problema più grosso per il fenomeno spagnolo è la ricaduta nella diplopia, il problema alla vista che l’aveva già colpito dopo la caduta dello scorso anno in allenamento. L’oculista Dalmau spiega, in un comunicato della Honda, che la ricaduta è causata: “Da una recidiva di paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore di quello che avvenuta nell’infortunio nel novembre 2021.

Si è inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con accertamenti medici periodici. La prossima settimana Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo check-up per valutare l’evoluzione dell’infortunio e prevedere il periodo di recupero stimato per tornare alle competizioni.”