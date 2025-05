Marcegaglia: il costo dell'energia non è più sostenibile

Firenze, 10 mag. (askanews) – “Il tema del costo dell’energia è di strategia industriale e di lungo periodo. Questo costo dell’energia, se lo paragoniamo con quanto pagano i nostri competitor in Spagna, Francia, Germania o in Svezia, non è sostenibile”. Lo ha detto, a margine del Forum, Piccola Industria a Firenze, Emma Marcegaglia, presidente e Ad di Marcegaglia Holding.

“Non riusciamo più a competere con costi dell’energia di questo tipo. Dobbiamo ragionare con una logica di breve periodo e di lungo periodo Dobbiamo intervenire col disaccoppiamento, Energy release, gas release, nel breve periodo, che possono dare energia alle imprese a costo competitivo e poi bisogna lavorare nel lungo periodo sul tema del nucleare. Questo -ha detto ancora Marcegaglia- è il tema più importante e più sentito”.

“Il 108 di cui si parla è un costo di 156 euro in bolletta con gli oneri aggiuntivi”, ha ricordato Marcegaglia, riferendosi al costo in megawattora.