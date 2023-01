Marcell Jacobs contro Fedez: "Non gliene fregava niente"

Il campione olimpico Marcell Jacobs ha scagliato un affondo contro Fedez e la sua società in merito alla gestione della sua immagine prima che conquistasse la medaglia d’oro olimpica ai giochi di Tokyo 2020.

Macell Jacobs contro Fedez

Il campione Marcell Jacobs era rappesentato dalla società di proprietà del rapper Fedez prima di sfondare come atleta olimpico e lui stesso, per la prima volta, ha svelato i retroscena di quella collaborazione spiegando perché sia andata male e perché lui abbia deciso di allontanarsene.

“Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità, ma lì non hanno mai sviluppato un progetto.

Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente”, ha dichiarato, e ancora: “Le batoste servono, nella vita le mazzate sono necessarie, sempre, a più riprese. Quando tutto sembra facile non ti godi nulla e nel momento in cui cadi ti fai male, se prendi botte eviti di rifare lo stesso errore. Non pensavo fosse difficile rappresentarmi”.

Secondo indiscrezioni il rapper marito di Chiara Ferragni avrebbe deciso di fare causa a Jacobs poiché considererebbe illeggittima la recessione unilaterale del contratto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Fedez ha preferito non commentare pubblicamente la vicenda. In tanti si chiedono se lo farà e sono curiosi di conoscere la versione del rapper sulla questione.