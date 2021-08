Marcell Jacobs, la furia dell’ex: “Suo figlio sta ancora aspettando una sua chiamata”

L'ex compagna di Marcell Jacobs, madre del suo primo figlio, si è scagliata contro il campione via social.

Dopo il suo trionfo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Marcell Jacobs è stato travolto dall’ira della sua ex, Renata Erika, che ha accusato il campione di non aver telefonato al suo primo figlio, Jeremy.

Marcell Jacobs: le accuse dell’ex

Attraverso i social Renata Erika, ex compagna di Marcell Jacobs, ha attaccato il campione olimpico che, a suo dire, non avrebbe telefonato a suo figlio Jeremy dopo il suo rientro a Tokyo 2020. I due non si sono separati nel migliore dei modi e oggi Jacobs ha una nuova compagna con cui ha avuto altri due bambini. “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no.

Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo”, ha scritto Renata Erika via social. Già dopo la vittoria di Marcell Jacobs ai giochi olimpici Renata Erika aveva scritto: “Siamo fieri de tuo risultato campione del mondo. Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai”.

I due hanno avuto insieme il loro bambino, Jeremy, quando avevano appena 19 anni. Dopo la rottura Renata Erika si era sfogata via social accusando Jacobs della sua totale assenza nei confronti del bambino.

“La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l’uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come sta. Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza. I bambini sono innocenti, non meritano questo! Bho spiegatemi voi che ca***o di uomo” è questo?”, aveva scritto.

Marcell Jacobs e Nicole Daza

Dopo la rottura da Renata Erika il campione, classe 1994, si è rifatto una famiglia: dal 2019 è legato a Nicole Daza, ragazza romana ed ex commessa all’Outlet di Serravalle. I due sono diventati genitori di un maschietto, Anthony e una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Marcell Jacobs: i figli

Quando Jacobs è tornato da Tokyo 2020 ad attenderlo a Fiumicino erano presenti la sua compagna e i suoi due figli più piccoli. Il campione aveva subito preso in braccio il piccolo Anthony, a cui aveva messo al collo una delle sue due medaglie d’oro.