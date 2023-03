Marcello Cirillo ha avuto un brutto incidente: "Sono vivo per miracolo"

Marcello Cirillo ha avuto un brutto incidente: "Sono vivo per miracolo"

Marcello Cirillo ha avuto un brutto incidente: "Sono vivo per miracolo"

Terribile incidente d’auto per Marcello Cirillo. Il cantante era a bordo della sua Smart, quando è stato “investito da un camion“. Per sua stessa ammissione, è “vivo per miracolo“.

Marcello Cirillo: brutto incidente d’auto

Marcello Cirillo, tramite il suo profilo Twitter, ha raccontato di aver avuto un terribile incidente d’auto. Il cantante e compositore si trovava a bordo della sua Smart, quando un camion l’ha letteralmente investito. Ha esordito:

“Sono vivo per miracolo“.

Il racconto di Marcello Cirillo

Cirillo ha annunciato così il bruttissimo incidente in cui è rimasto coinvolto:

“Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15:00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada. Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato, se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara”.

Marcello è grato a quanti lo hanno soccorso, motivo per cui vorrebbe ringraziarli personalmente.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio, poco prima delle 15:00, a Roma nord, in zona Grottarossa. Stando alle ricostruzioni della polizia, la Smart condotta da Cirillo si è scontrata con un furgone Iveco. Nell’impatto, l’auto di Marcello si è ribaltata su in fianco. Al momento, le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dei fatti.