Marcello Pantaleo trovato morto in mare: l’ex infermiere era scomparso a Natale

Dopo giorni di ricerche, l'ex infermiere scomparso il 24 dicembre Marcello Pantaleo è stato trovato morto in fondo al mare.

Marcello Pantaleo, l’ex infermiere di Santa Maria al Bagno di Nardò scomparso il giorno della vigilia di Natale, è stato trovato morto in fondo al mare a poca distanza dal luogo in cui gli inquirenti avevano ritrovato la sua auto con all’interno un cellulare spento.

Marcello Pataleo trovato morto

I sommozzatori hanno individuato il suo cadavere ad una distanza di 50 metri dalla costa del litorale di Nardò e a 22 metri di profondità. Hanno dunque allertato le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a recuperare il suo corpo. Le ricerche erano partite il giorno di Santo Stefano, quando la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Per giorni squadre professioniste e volontari lo hanno cercato per terra e per mare, anche con l’aiuto di un elicottero e di motovedette.

Dopo la tragica scoperta, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per un’ispezione cadaverica da affidare al medico legale. Sarà compito degli investigatori ricostruire i contorni della vicenda e capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Marcello Pataleo trovato morto: ipotesi suicidio

Sin dal primo momento le ipotesi erano ricadute su quest’ultima pista perché, poco prima di allontanarsi da casa, Marcello aveva lasciato sul proprio computer un file di quaranta pagine intitolato “La mia storia“.

All’interno sarebbero state trovate tracce evidenti del suo male di vivere, della sua stanchezza e delle sue disposizioni testamentarie.