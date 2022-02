Marcello Sacchetta: “Giulia mi ha fatto il regalo più bello che potessi mai ricevere”

Proprio nel giorno di San Valentino Marcello Sacchetta ha dedicato alla compagna Giulia un messaggio romantico su Twitter.

È avvenuto proprio il giorno di San Valentino. Il noto ballerino Marcello Sacchetta, in occasione della festa degli innamorati ha dedicato un messaggio pieno di amore alla compagna Giulia Pauselli attualmente in dolce attesa. Su Twitter ha scritto: “Giulia mi ha fatto il regalo più bello che potessi mai ricevere.

Buon San Valentino a tutti”. Solo qualche giorno fa, l’uomo ne aveva annunciato la gravidanza ad “Amici”.

Giulia mi ha fatto il regalo più bello che potessi mai ricevere ❤️. Buon San Valentino a tutti. #SanValentino — Marcello Sacchetta (@marcellosacchet) February 14, 2022

Marcello Sacchetta dedica un messaggio alla compagna Giulia sui social

Dal messaggio scritto dal professionista traspare gioia e allo stesso emozione, un’emozione questa che è stata condivisa anche in diretta: “Divento papà”, aveva infatti dichiarato commosso rivolgendosi al pubblico.

Maria De Filippi a tal proposito ha osservato: “So quanto ci tenessi”. Della compagna Giulia la “padrona di casa” ha spiegato che avrebbe ballato anche durante la gravidanza. Il ballerino ha infine replicato: “Per me è una grande dimostrazione. Sarà lo spettacolo più bello che possa mai vedere”.

Giulia e Marcello sono legati dal 2016

I due stanno insieme dal 2016 e nel corso di questi anni il loro legame ha saputo resistere alle prove del tempo.

Entrambi ballerini, Marcello in particolare, nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di essere scelto come giudice nel talent condotto da Maria De Filippi: “Amo Giulia: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna?”, aveva detto l’artista in un’intervista a Chi nel 2019.