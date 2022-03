Marcello Sacchetta sente il battito del suo futuro bebè: “La musica più bella”

Marcello Sacchetta ha scritto un tenero messaggio dedicato al suo futuro bebè.

Giulia Pauselli è incinta del suo primo figlio e, insieme al fidanzato Marcello Sacchetta, ha assistito a un’emozionante ecografia.

Marcello Sacchetta e il figlio in arrivo

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono più felici che mai perché presto potranno tenere tra le braccia il loro primo bambino.

Attraverso i social Sacchetta ha scritto un messaggio per esprimere le emozioni da lui provate quando, insieme alla fidanzata, ha assistito a un’ecografia e gli è stato possibile ascoltare per la prima volta il battito cardiaco del suo futuro bebè.

“Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3.

Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto”, ha scritto alla fidanzata Giulia Pauselli, che il 2 marzo ha spento 30 candeline.

Giulia Pauselli e la privacy

Nei giorni scorsi Giulia Pauselli ha espresso via social il desiderio di preservare la sua privacy e ha scritto sui social di non voler parlare approfonditamente della gravidanza. Lei e Marcello preferirebbero infatti vivere questo momento con l’intimità della famiglia:

“Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima,profonda e viscerale dì questa e che merita tempo,rispetto e protezione”, ha dichiarato, e ancora: “Vi ringraziamo per tutti i messaggi che riceviamo continuamente, per i consigli e per le tante domande lecite e curiose alle quali al momento non ci sentiamo dì rispondere”.