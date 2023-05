È ancora giallo sulle cause del decesso di Marcello Vinci: a riferirlo è stata la madre del ragazzo morto a 29 anni in Cina.

La madre di Marcello Vinci, il ragazzo morto a 29 anni in Cina, è ancora in attesa di scoprire quali siano state le cause che hanno determinato il decesso del figlio, nonostante abbia pagato di tasca propria la cifra necessaria per procedere con l’autopsia.

Marcello Vinci morto a 29 anni in Cina, la madre: “Ho pagato l’autopsia ma non conosco gli esiti”

Sono ancora avvolte nel mistero le cause del decesso di Marcello Vinci, il ragazzo pugliese tragicamente deceduto in Cina nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2023. A Shangai, il giovane lavorava come insegnante da ormai tre anni.

A distanza di quasi due mesi dalla tragedia, non è ancora noto perché il 29enne sia morto. Lo ha denunciato la madre della vittima che, dopo aver pagato l’autopsia, ha raccontato di barcollare nel buio per quanto riguarda le cause che hanno portato alla prematura scomparsa del figlio. La donna, Angela Berni, ha esternato il suo dolore ai microfoni di Adnkronos.

Il racconto di Angela Berni

“Ho pagato 5.800 euro per far fare l’autopsia a mio figlio. Il console generale in Cina mi ha detto che l’avrebbero fatta venerdì ma non ho avuto ancora comunicazioni in merito. Da sabato, oltretutto, lì è festa e fino a venerdì 5 è tutto chiuso”, ha rivelato all’agenzia di stampa.

“Sono stata costretta ad aprire una raccolta fondi, dovendomi fare carico anche dei costi per il rientro in Italia della salma, 33mila euro solo fino a Milano, ai quali dovrò aggiungerne altri per portare Marcello a casa, in provincia di Brindisi. Spero che possano riportarmelo prima dei risultati dell’autopsia, per i quali dovrò attendere tra i 40 e i 60 giorni”, ha spiegato con amarezza.