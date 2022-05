Marcelo Pecci ucciso in spiaggia: era un procuratore di origini italiane

Il procuratore paraguaiano, ma di origini italiane, Marcelo Pecci, è stato ucciso a sangue freddo mentre si trovava su una spiaggia in Colombia

Il 45enne Marcelo Pecci è stato assassinato da due uomini armati mentre si trovava in una spiaggia della Colombia. Il procuratore paraguaiano, ma di origini italiane, era noto per il suo lavoro contro la criminalità organizzata e il traffico di droga.

Omicidio di Marcelo Pecci: chi era il procuratore di origine italiane

L’importante procuratore paraguaiano Marcelo Pecci è stato ucciso martedì 10 maggio, mentre si trovava insieme alla moglie, la giornalista Claudia Aguilera, in una spiaggia in Colombia. L’uomo era noto per il suo ruolo importantissimo in Sud America nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di droga.

La ricostruzione dell’accaduto

Pecci e la moglie stavano trascorrendo il loro viaggio di nozze in Colombia sull’isola di Baru, con la donna che da poco aveva scoperto di essere in dolce attesa.

Mentre i due si trovavano in spiaggia sono stati raggiunti da due uomini armati, che hanno aperto il fuoco contro il procuratore, colpendolo in volto e alla schiena. Durante l’attacco è rimasto ferito anche un uomo della sicurezza.