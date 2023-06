Marche: Battistoni (Fi), 'congratulazioni a Latini per nomina a segretario Lega'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Esprimo le mie personali congratulazioni a Giorgia Latini per la nomina a segretario regionale della Lega Marche conferitagli ieri durante il congresso della Lega. A nome di Forza Italia auguro buon lavoro al neo segretario con cui, sono sicuro, ci sarà sintonia nel raggiungimento degli obiettivi che come coalizione ci siamo prefissati nel miglior interesse dei marchigiani. Un ringraziamento a Marchetti e Lucentini per il lavoro svolto fino ad ora, nel rispetto dei rispettivi ruoli abbiamo raggiunto insieme l’importante obiettivo della vittoria nel Comune di Ancona che rappresenta un’ulteriore spinta al centrodestra sia in Regione che al Governo”. Lo dichiara in una nota il Commissario regionale di Forza Italia e vice presidente della VIII Commissione Ambiente alla Camera Francesco Battistoni.