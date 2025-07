Marche, Conte: Nessuna ragione per chiedere un passo indietro a Ricci

Roma, 31 lug. (askanews) – “Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Matteo Ricci, non ci sono elementi a carico della sua colpevolezza. Sarebbe un brutto precedente chiedergli un passo indietro”. Lo dice a Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa nella sede del M5s.

“Chiederemo a Ricci di adottare alcune garanzie per rafforzare la legalità e l’etica pubblica anche per il nuovo governo regionale con l’adozione di un protocollo di legalità e che vengano adottati presidi e controlli più efficaci per gli affidamenti diretti, nomine e consulenze.

Questo è necessario e travalica la questione Marche”, ha aggiunto.