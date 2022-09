Marche, il drammatico racconto della mamma di Andrea: “Nessuno sapeva niente”

La mamma di Andrea Tisba ha raccontato il dramma di avere perso il figlio e il marito, un dolore giunto all'improvviso.

L’alluvione avvenuta nelle Marche nelle scorse ha portato con sè non solo distruzione, ma anche il dolore di molte persone che in quei drammatici momenti hanno perso i loro cari. Questo è il caso di Adriana che ha perso nel giro di un attimo il figlio Andrea, di appena 25 anni e il marito Giuseppe di 65 anni, un dolore troppo grande da metabolizzare in momenti come questi.

“Nessuno sapeva niente, nessuno ci ha avvertito, non c’era nemmeno l’allerta meteo, non si sapeva niente”, è quanto ha detto la donna a Mediaset.

Marche, il dramma della mamma di Andrea per la morte del figlio

Che di lì a poco la piccola cittadina di Pianello di Ostra avrebbe potuto essere invasa dall’acqua non se lo aspettava nessuno. Adriana ha perso così il marito e il figlio. I due sono morti intrappolati in garage, dove il giovane si era recato per mettere in salvo l’auto.

Nessuno tuttavia aveva fatto i conti con l’acqua che si è abbattuta sulle abitazioni “divorando” ciò che si trovava lungo il suo cammino: “Ho sentito un grande frastuono e mi sono affacciata alla finestra e ho visto il fiume ingigantito. Ho detto qui ci allaghiamo tutti e ho chiesto a mio figlio se l’auto fosse in garage, abbiamo preso subito le chiavi e siano scesi ma fuori casa non c’era acqua in quel momento.

Nulla faceva presagire una roba del genere”, ha spiegato.

“Era come uno tsunami”

Il marito – ha raccontato ancora – aveva poi seguito il figlio Andrea in garage ed è stato proprio in quegli attimi che la tragedia si è consumata. L’acqua tutto ad un tratto si è alzata arrivando anche a due metri di altezza.

Inutili le urla della donna per cercare di salvare il figlio e il marito: i due hanno perso così la vita. Una sorte simile è toccata anche al vicino di casa Diego Chiappetti: anche l’uomo di 52 anni è morto proprio mentre cercava di recuperare l’auto.