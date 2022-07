Marche, padre annegato mentre fa il bagno a mare: un figlio è in ospedale, l’altro è disperso

Tragedia nella Marche: un padre è annegato mentre faceva il bagno a mare a Fano: uno dei suoi figli è disperso mentre l’altro è in ospedale.

Tragedia nelle Marche: un uomo, padre di due figli, è annegato a Fano mentre faceva il bagno a mare. La vittima si trovava sulla spiaggia di Gimarra insieme ai bambini: il maggiore di 13 anni è stato trasportato presso l’ospedaleregionale di Torrette di Ancona in eliambulanza mentre il più piccolo, di soli 8 anni, risulta essere disperso.

Marche, padre annegato mentre fa il bagno a mare: l’arrivo dei soccorsi

Nella mattinata di sabato 9 luglio, un uomo stava facendo il bagno a mare insieme ai suoi due figli di 13 e 8 anni a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche. L’uomo, tuttavia, è drammaticamente annegato mentre il figlio più piccolo è stato dato per disperso e il maggiore risulta essere ricoverato presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

La famiglia stava trascorrendo una giornata al mare sulla spiaggia di Gimarra, quando si è verificata la tragedia. A quanto si apprende, i primi soccorsi sono stati forniti dai bagnini e dai gestori dello stabilimento balneare che sono riusciti a trascinare a riva la vittima e il figlio di 13 anni.

Sul posto, poi, si sono prontamente recati mezzi navali, aerei della Capitaneria di porto e della Guardia Costiera e Nuclei sub della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco.

Erano presenti, inoltre, i sanitari del 118 e gli uomini della polizia locale di Fano.

Un figlio è in ospedale, l’altro è disperso: ricerche in corso

In considerazione delle informazioni sinora riportate, pare che i tre bagnanti si trovassero in corrispondenza delle scogliere frangiflutto. Nel momento in cui sono stati raggiunti dai soccorritori, il 13enne è stato subito ventilato in acqua e spostato in un luogo riparato per procedere con la prime manovre rianimatorie.

Per l’uomo, invece, non c’è stato nulla da fare: il padre di bambini, infatti, è annegato mentre stava facendo il bagno in mare ed è stato rinvenuto già privo di vita.

Il figlio più piccolo, infine, risulta disperso.

A Fano, nella mattina di sabato 9 luglio, sulle spiagge sta sventolando la bandiera rossa: il mare, infatti, è molto grosso e agitato e la balneazione risulta essere estremamente pericolosa e quindi sconsigliata.