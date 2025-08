Marche, Salvini: Ricci? Non faccio il grillino a corrente alternata

Roma, 1 ago. (askanews) – “Non faccio il grillino a corrente alternata che quando le inchieste riguardano la Lega o il centrodestra si devono dimettere… in un paese civile si è innocenti fino a prova contraria, quindi Matteo Ricci, Beppe Sala, tutti gli indagati del Pd che ci sono in giro per l’Italia per me sono persone perbene a meno che non vengano condannati dopo tre gradi di giudizio”.

Lo afferma il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Pesaro.

“Non vengo qua a chiedere il voto dei marchigiani e dei pesaresi perchè ci sono le inchieste su Ricci e sul Pd, ritengo che abbiamo governato bene per cinque anni e la Lega sia un valore aggiunto”, ha concluso.

