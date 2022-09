Marche, si continua a scavare nel fango: ancora due dispersi

Ancona, 19 set. (askanews) – Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione e per la ricerca degli ultimi due dispersi. Mancano ancora all’appello una donna di 56 anni e un bambino di 8 anni, Mattia. 11 le vittime accertate. La zona è letteralmente devastata come si vede dalle immagini dall’alto girate dai Vigili del fuoco.

1.163 gli interventi effettuati dall’inizio dell’emergenza.

La procura di Ancona ha aperto una inchiesta per ricostruire i fatti a partire dall’allertamento dato, un’allerta gialla per alcune delle zone colpite e verde per le altre ed accertare eventuali responsabilità.