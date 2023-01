Grave lutto in provincia di Caserta, dove la comunità di Marcianise piange il notaio Angelo Gaglione, stimato professionista.

Il 75enne aveva uno studio a Roma ed operava anche a Londra ed era molto stimato e un suo commosso e completo ricordo compare sui social ad opera dell’ex sindaco marcianisano Antonello Velardi: “I funerali si sono svolti sabato scorso, nella Basilica di Sant’Eugenio, in viale Belle Arti, in quella fetta di Roma che dal lungotevere sale verso i Parioli, che era il mondo di Angelo Gaglione: il Consiglio nazionale del notariato su via Flaminia e il suo studio, in viale Rossini, proprio di fronte a Villa Taverna, la residenza romana dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia”.

Marcianise piange il notaio Angelo Gaglione

E ancora, in quel post social commosso: “Angelo era appunto ormai romano, ma non aveva mai abbandonato i suoi rapporti con Marcianise, da dove era andato via dopo l’università a Napoli e il concorso vinto. Con lui era andato via, sempre a Roma, anche il fratello Lello, bravissimo dirigente medico al Gemelli, ginecologo con studio nella Capitale ma anche a Marcianise, dove negli anni passati veniva praticamente ogni settimana per fare visita e molti marcianisani sono nati a Roma, proprio perché a farli nascere è stato lui”.

“Non era un secchione, era intelligente”

E in chiosa: “Angelo non era secchione, apparteneva alla categoria di quelli intelligenti, ma di quelli che hanno studiato. Ne è testimonianza la sua vita, una parte della quale dedicata anche ai piaceri della vita. Ecco, era un bravissimo professionista, ma era tutto fuorché un professionista in grisaglia“.