Marcinelle: Durigon (Lega), 'memoria serva per evitare altre tragedie sul lavoro'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Sessantasette anni fa si consumava la strage di Marcinelle, una tragedia incredibile, tra le più gravi della storia, in cui persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani, a seguito di un incendio che si sviluppò nella miniera di carbone di Bois du Cazier in Belgio. Un disastro che oggi abbiamo il dovere di ricordare, per rendere omaggio al sacrificio di quei nostri connazionali, e che oggi ci esorta a lavorare incessantemente per offrire opportunità migliori di occupazione e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Il governo è impegnato tutti i giorni per garantire maggiori tutele per i nostri lavoratori, per i loro diritti e per la loro dignità. Il ricordo, oggi, per scongiurare altri eventi tragici in futuro". Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega, Claudio Durigon.