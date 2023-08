Marcinelle: Pagano (Fi), 'onorare vittime lottando per sicurezza sul lavoro'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L’8 agosto del 1956 si consumò la tragedia di Marcinelle nella quale morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Sessanta di loro erano abruzzesi, emigrati per cercare lavoro nel nord Europa. Per questo oggi sono a Manoppello, comune della provincia di ...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "L’8 agosto del 1956 si consumò la tragedia di Marcinelle nella quale morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Sessanta di loro erano abruzzesi, emigrati per cercare lavoro nel nord Europa. Per questo oggi sono a Manoppello, comune della provincia di Pescara, per rendere omaggio a quei caduti che tanto hanno fatto per l’Italia". Così, in una nota, Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, in occasione della ‘Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’.

"Si tratta di un'occasione per tributare un doveroso omaggio ai tanti nostri connazionali che, emigrati alla ricerca di un futuro più sereno per sé stessi e per le proprie famiglie, sono stati sfruttati e discriminati, arrivando a pagare con la vita condizioni di lavoro disumane. La presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi a Marcinelle, per rendere omaggio ai caduti nella miniera del Bois du Cazier, dimostra quanto sia importante, oggi più che mai, rafforzare la sicurezza sul lavoro", conclude Pagano.