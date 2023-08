Marcinelle: Ronzulli (Fi), 'ci inginocchiamo di fronte alla memoria delle vittime sul lavoro'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Ricordando la terribile tragedia di Marcinelle, in Belgio, quando l’8 agosto del 1956 morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, ci inginocchiamo in memoria di tutte le vittime sul lavoro, di coloro che hanno perso la vita per garantire un presente e un futuro...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Ricordando la terribile tragedia di Marcinelle, in Belgio, quando l’8 agosto del 1956 morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, ci inginocchiamo in memoria di tutte le vittime sul lavoro, di coloro che hanno perso la vita per garantire un presente e un futuro alle loro famiglie. Ma il pensiero non può non correre anche a tutti i nostri connazionali che, per lavorare, da decenni sono costretti a emigrare e ad allontanarsi dai loro cari. Dobbiamo omaggiare sempre questi eroi silenziosi e operosi, e dobbiamo farlo con maggior forza oggi, in occasione della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.