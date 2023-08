Marcinelle: Schlein, 'ricordare per lanciare messaggio a Ue su solidarietà sociale e politica'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L’8 agosto 1956, un tragico incidente in miniera ha tolto la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani, in Belgio. Da allora Marcinelle è diventato il simbolo del sacrificio dell'emigrazione italiana nel mondo e, più ancora, del lungo percorso...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "L’8 agosto 1956, un tragico incidente in miniera ha tolto la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani, in Belgio. Da allora Marcinelle è diventato il simbolo del sacrificio dell'emigrazione italiana nel mondo e, più ancora, del lungo percorso di lotte sociali per la dignità del lavoro". Così in una nota, Elly Schlein, segretaria e deputata del Partito democratico, ricorda la tragedia di Marcinelle. "Nella commemorazione dei 67 anni di quella catastrofe – continua la leader dem – Marcinelle è stata uno spartiacque nel cammino verso la creazione di un’Europa sociale con diritti comuni a tutti i lavoratori e le lavoratrici. Proprio i lavoratori italiani all’estero divennero in qualche modo i primi veri cittadini europei, e furono i primi a muoversi per lavoro verso Germania, Svizzera, Belgio, Francia".

"Non esisteva il concetto di mobilità, l’idea di cittadinanza comune non era nemmeno agli albori. Eppure, proprio a partire dai sacrifici e dalle battaglie che fecero si è progressivamente creato lo spazio comune di diritti sociali e politici", spiega ancora Schlein che precisa che "occorre ricordare Marcinelle proprio perché la storia di quella tragedia rischia di essere dimenticata nel suo senso più profondo: ricordare Marcinelle oggi è un modo per lanciare un messaggio all'Europa affinché si recuperi la dimensione della solidarietà sociale e politica".

"Accoglienza, libertà di movimento dei lavoratori, portabilità dei diritti sociali: è proprio attorno a queste sfide che si muovono oggi gli assi del conflitto politico interno alle società europee. La memoria di quelle morti impone scelte coraggiose ispirate alla solidarietà piuttosto che respingimenti e barriere dettate da egoismi nazionalistici. Una delegazione del Partito democratico parteciperà alle commemorazioni e deporrà una corona alla presenza delle autorità belghe e italiane. Saremo presenti per onorare i morti della miniera e per ribadire oggi che lasciare il proprio Paese d'origine per cercare un futuro più dignitoso non può significare perdere la vita", conclude la segretaria del Pd.