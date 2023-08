Si chiude il sipario su Marco Arduini, ex contendente a Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale Cinque. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri il 3 agosto sera ed è accusato di violenza e minaccia.

Marco Arduini di Uomini e Donne arrestato per violenze

Dal trono alle manette, dalle luci della ribalta nazionale alle pesanti accuse di violenze e minacce. Gli appassionati di Uomini e Donne ricordano il suo volto tenebroso e ammaliante. Da oggi crolla quell’immagine del Marco forte, uomo vissuto con figli, in cerca di una donna da proteggere.

L’uomo, 45 anni, originario di Roma, è stato arrestato con l’accusa di aver preso a botte e minacciato di morte la sua fidanzata di appena 19 anni.

Il 3 agosto sera i militari della Compagnia di Cattolica, provincia di Rimini, hanno bussato alla sua porta per ammanettarlo.

Chi è Marco Arduini: i muscoli, la palestra e l’anima gemella

Il 45enne è noto al grande pubblico per aver preso parte al programma televisivo condotto da Maria De Filippi. L’apice della popolarità arriva nel 2018. Il 19 aprile di quello stesso anno il magazine di Uomini e Donne gli dedica una copertina con ampio servizio fotografico accompagnato da pensieri sulla sua “vita lontana dalle telecamere” alla ricerca dell’anima gemella.

A quel tempo confidava: “I figli mi hanno reso un uomo migliore. Ora cerco una donna con cui condividere la vita”.

Marco Arduini gestiva una struttura alberghiera e un forno. In quelle riviste patinate si mostrava forte nei suoi scatti realizzati durante gli allenamenti in palestra. Muscoli affascinanti che non incutevano alcun timore; piuttosto apparivano come una corazza per proteggersi dalle fragilità vere di chi ne ha passate tante ed è alla ricerca di una compagna per la vita.

Oggi è crollato il mito dell’uomo forte, che non deve chiedere mai, e che in tanti decenni lo show ha mostrato al grande pubblico. Quei muscoli potrebbe averli invece usati per picchiare e minacciare di morte la sua fidanzata.