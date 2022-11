Marco Bellavia accusato di molestie da Gegia e Cristina Quaranta: la replica dell'ex Vippone non si fa attendere.

Marco Bellavia è stato accusato di molestie da parte di Gegia e Cristina Quaranta. L’ex concorrente del GF Vip ha replicato, invitando le sue accusatrici a querelarlo.

Dopo l’abbandono del GF Vip, Marco Bellavia è stato accusato di molestie da parte di Gegia e Cristina Quaranta.

Mentre la prima si è limitata a pronunciare una battuta – “Lui voleva entrare nel letto con me e fare le cosacce” – la seconda ha parlato candidamente di atteggiamenti “non idonei“. Bellavia, ospite di Casa Chi, ha avuto modo di replicare alle accuse. Marco ha esordito:

“Si commentano da sole le cose. Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Oh, è vero, non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo. Vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere”.

Considerando che le sue parole nei riguardi di Gegia e Cristina non sono proprio belle, Marco ha cercato di spiegare meglio la sua posizione. In merito alle accuse di molestie, Bellavia ha dichiarato:

“Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Ma dico forse perché mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro, cinque notti. La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra. Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto”.