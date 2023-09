Marco Bellavia difende Beatrice Luzzi: "Al GF trattata come me"

Marco Bellavia difende Beatrice Luzzi: "Al GF trattata come me"

Dopo l’esperienza da lui vissuta al Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha deciso di prendere le difese di Beatrice Luzzi, l’attrice e attuale concorrente del GF.

Marco Bellavia ha preso le difese di Beatrice Luzzi che, a suo dire, all’interno della Casa del GF avrebbe subito un trattamento ingiusto e del tutto simile a quello che era già toccato a lui nella precedente edizione.

“C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” , che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione. Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo”, ha dichiarato l’attore, che infine si è scagliato contro la nuova edizione del reality show che, per lui, sarebbe trash esattamente come le altre.

“Hanno iniziato con l’idea di mandare in onda una trasmissione più pulita, più costruttiva. Anche se non si può pretendere che il Grande Fratello sia costruttivo, ma alla fine perché no? Rappresenta comunque un grande spazio di comunicazione. Ma poi hanno tirato fuori tutte le solite trashate, come accade sempre”, ha detto. Alfonso Signorini replicherà alle parole dell’ex concorrente del suo reality show? In tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più.