Marco Bellavia ha lavorato per un sito a luci rosse: il racconto

L'ex compagna di Marco Bellavia ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla carriera dell'ex volto tv.

L’ex compagna di Marco Bellavia, Maryanna Bosis, ha svelato alcuni retroscena sulla carriera dell’ex conduttore tv e su un periodo buio da lui attraversato in passato.

Marco Bellavia: il sito a luci rosse

Dopo il successo ottenuto come conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia si è progressivamente allontanato dal mondo tv e, nel corso degli anni, ha attraversato un momento buio e gravi problemi psicologici.

La sua ex compagna, Maryanna Bosis, ha svelato per la prima volta che il conduttore avrebbe svolto anche lavori saltuari e che, per un periodo, avrebbe lavorato anche per un sito a luci rosse.

“Contemporaneamente ha iniziato a collaborare con un sito per adulti che offriva contenuti a luci rosse. Niente di illegale: come precisato dalla Bosis si trattava di filmati relativi a uomini e donne maggiorenni impegnati a vivere momenti di passione.

Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la vendita e per la distribuzioni”, ha confessato.

La confessione sul figlio

Maryanna Bosis ha rivelato anche che Marco Bellavia fosse rimasto sconvolto dalla sua decisione di non tenere il figlio di cui erano in attesa. “Ho preso una decisione che non mi ha perdonato. Sono rimasta incinta di Marco però in quel momento non ero convinta dei sentimenti che ci legavano e ho deciso di non portare a termine la gravidanza”, ha ammesso l’ex compagna dell’attore.

Al momento Marco Bellavia non ha commentato le sue parole e in tanti tra i suoi fan si chiedono se prima o poi lo farà.