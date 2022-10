Marco Bellavia, il primo video sui social con il figlio Filippo dopo il GF Vip: “Finalmente riuniti”

Dopo l’addio al GF Vip, Marco Bellavia ha postato tra le sue Instagram Stories il suo primo video in cui si mostra insieme al figlio Filippo.

Dopo aver lasciato al Casa più spiata d’Italia, Marco Bellavia ha condiviso tra le sue Instagram Stories il primo video dopo il GF Vip in cui appare insieme al figlio Filippo.

Marco Bellavia dopo l’addio al GF Vip

È tornato suoi social Marco Bellavia, dopo l’addio al Grande Fratello Vip. L’ex volto di Bim Bum Bam ha scelto di lasciare la Casa più spiata d’Italia dopo essere stato emarginato dagli altri concorrenti ed essere stato bullizzato per aver mostrato le sue fragilità.

Per i comportamenti adottati nei suoi confronti e per il modo in cui la quasi totalità dei vipponi ha esasperato il suo stato depressivo, Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico tramite televoto flash.

Il primo video sui social con il figlio Filippo: “Finalmente riuniti”

Nella giornata di martedì 4 ottobre, però, Bellavia è tornato sui social. Dopo aver postato un messaggio alquanto laconico sulla sua esperienza al reality, ha poi postato per le migliaia di fan che lo seguono e lo sostengono una clip tra le sue Instagram Stories in cui si mostra insieme al figlio Filippo. Il ragazzo ha sempre supportato il padre a distanza mentre era all’interno della Casa.

Nel breve video, padre e figlio sorridono e scherzano insieme sul balcone del loro appartamento facendo riferimento a una pianta che si trova dietro di loro. “Finalmente riuniti”, esclama Bellavia nella clip mentre il giovane Filippo gli dà un bacio sulla guancia in segno di affetto e protezione.