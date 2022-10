Marco Bellavia, l’ex fidanzata lo accusa: “Ci sta marciando, sa cosa fare”

Marco Bellavia: l'ex fidanzata Maryanna Bosis gli lancia pesanti accuse. Sta fingendo?

L’ex fidanzata di Marco Bellavia, Maryanna Bosis, ha parlato di quanto accaduto nella casa del GF Vip. A suo dire, l’ex volto di Bim Bum Bam non è stato del tutto sincero, specialmente per quel che riguarda il suo interesse per Pamela Prati.

Marco Bellavia: le accuse dell’ex fidanzata

Intervistata dal settimanale Tuo Magazine, Maryanna Bosis ha parlato dell’ex fidanzato Marco Bellavia. Dopo quanto accaduto nella casa del GF Vip, la donna ha avvertito il bisogno di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A suo dire, l’ex volto di Bim Bum Bam non è stato del tutto sincero. Certo, è una “persona fragile“, ma ha agito in un certo modo perché conosce bene i meccanismi della tv. L’ex fidanzata di Bellavia ha dichiarato:

“Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo. […] Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere. […] non credo che Pamela possa piacergli veramente, ma era la storia perfetta e lui – che, ribadisco, ha fatto tv per tanto tempo – lo sa benissimo”.

Le accuse di Maryanna Bosis

Maryanna, che è stata insieme a Marco per ben quattro anni, ha proseguito sottolineando che l’ex Vippone non è realmente interessato a Pamela Prati. Quando ha capito che “la storia non decollava si è spaventato” ed è “sinceramente rimasto destabilizzato“. La Bosis ha proseguito:

“Credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare. L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda”.

Possibile che Bellavia si sia costruito solo un personaggio acchiappa like? Se così fosse, la maschera cadrebbe nel giro di poco tempo,

Non solo accuse: Marco è un “grande papà”

L’ex fidanzata di Bellavia ha concluso l’intervista spendendo belle parole per il modo in cui Marco si occupa del figlio Filippo. Ha dichiarato: