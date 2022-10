Marco Bellavia torna sui social dopo il GF Vip: il post viene sommerso di like e commenti.

Dopo l’abbandono del GF Vip, Marco Bellavia è tornato sui social con un post che vale più di mille parole. L’ex volto di Bim Bum Bam ha condiviso una sua dichiarazione fatta nel reality e, a didascalia, ha aggiunto un pensiero che spiega alla perfezione la delusione provata nel reality più spiato d’Italia.

Marco Bellavia torna sui social dopo il GF Vip

L’avventura di Marco Bellavia al GF Vip è durata un paio di settimane. Se fosse stato per il pubblico, l’ex volto di Bim Bum Bam sarebbe rimasto in Casa fino alla fine, ma i suoi compagni d’avventura hanno messo a dura prova il suo equilibrio psicologico. Quando era ancora in gioco, ha provato a chiedere aiuto ai coinquilini, ma è stato ignorato e allontanato dalla maggioranza.

“Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa“: questo l’sos lanciato da Bellavia ai Vipponi. Dopo l’abbandono del GF Vip, Marco è tornato sui social utilizzando la stessa richiesta d’aiuto che aveva espresso ai compagni.

Il primo post di Marco Bellavia

A didascalia, Marco ha aggiunto:

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di…??”.

Bellavia non ha aggiunto molte parole, ma la sua delusione è tangibile. Con i compagni del GF Vip, l’ex concorrente è stato sempre educato e leale, ma in cambio ha ricevuto solo porte in faccia e brutte parole.

La reazione di amici e fan

Il primo post di Marco dopo il GF Vip ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo, in tanti gli hanno espresso solidarietà: da Stefania Orlando a Mara Venier, passando per Laura Freddi, Giulia Salemi, Gianluca Impastato ed Emanuela Tittocchia.