Marco Bocci dà di matto in autostrada: il video condiviso da Laura Chiatti

Marco Bocci è stato protagonista di un piccola bagarre in autostrada, ripresa e condivisa dalla moglie Laura Chiatti sui social

Piccolo disguido in autostrada per l’attore Marco Bocci, che si è lasciato prendere dall’ira al casello in auto mentre si trovava con la moglie Laura Chiatti. L’attrice ha peraltro ripreso l’intera scena con il suo cellulare, per poi condividerne le immagini in una sua Instagram Stories.

Sempre molto attiva sui social, Laura Chiatti è solita condividere parecchi momenti della loro quotidianità. Pertanto è stato quasi naturale per lei documentare anche la disavventura occorsa al marito nelle scorse ore. Nel breve video si vede difatti il popolare interprete di molte fiction visibilmente adirato con una persona, probabilmente il casellante all’imbocco autostradale.

Sulle immagini pubblicate da Laura Chiatti sono apparse anche degli smile sorridenti, ad attestare che in buon sostanza si è trattato di un momento surreale e divertente. A dispetto dell’allegria e della spensieratezza della moglie, Marco Bocci non sembrava tuttavia affatto divertito…!

Al momento non è dato sapere con certezza cosa sia successo ai due questuanti. Dall’audio si deduce tuttavia che Marco stesse chiedendo delucidazioni mentre il casellante lo accusava di aver fatto inversione di marcia in autostrada.

Proprio al grave rimprovero l’attore si è adirato e visibilmente spazientito ha replicato: “Ma le pare che faccio inversione di marcia in autostrada?”. Tutto pare tuttavia essersi poi risolto, se Laura ha pubblicato online questo piccolo inconveniente con così grande nonchalance.