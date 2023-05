Marco Bocci difende Laura Chiatti dopo le polemiche a Domenica In: cosa ha detto

L’attore Marco Bocci ha preso le difese di sua moglie Laura Chiatti dopo la sua intervista a Domenica In.

Marco Bocci difende Laura Chiatti

Nei giorni scorsi Laura Chiatti è finita nell’occhio del ciclone perché, a Domenica In, aveva affermato che vedere suo marito svolgere le mansioni di casa “le avrebbe abbassato l’eros”. Le affermazioni fatte dall’attrice hanno scatenato una bufera in rete e molti le hanno bollate come sessiste. Sulla questione, in queste ore, è intervenuto il marito di Laura Chiatti, Marco Bocci, che ha preso le difese della moglie e ha specificato che in casa ciascuno dei due contribuirebbe nell’occuparsi dei figli o nelle faccende domestiche. “Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza”, ha affermato l’attore, e ancora: “Ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”.

Qualche giorno fa anche la giornalista Francesca Barra aveva preso le difese di Laura Chiatti dopo il polverone a Domenica In, mentre la stessa attrice aveva replicato alle polemiche via social scrivendo: “Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista. Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza.”