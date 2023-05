Marco Borriello: "Ora sogno un figlio"

Marco Borriello si è confessato a cuore aperto in merito alla sua vita privata e, dopo aver specificato di essere single, ha rivelato che il suo più grande desiderio sarebbe quello di avere un figlio.

Marco Borriello: il desiderio di un figlio

Marco Borriello ha trovato finalmente la sua serenità a Ibiza ma lui stesso ha svelato che, il suo unico rammarico, sarebbe quello di non avere un figlio. Al momento l’ex calciatore è single e sentirebbe la mancanza della persona giusta con cui, un giorno, costruire insieme una famiglia.

“Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico ‘ti amo’. Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante”, ha confessato, e ancora: “I calciatori si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Scoppiano tutti, restano i figli che sono la cosa più bella. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere”.

L’ex calciatore ha anche confessato che quella tra lui e Belen sarebbe stata per lui una delle storie più importanti e ha anche svelato che il suo sogno sarebbe quello di acquistare un terreno agricolo a Ibiza. “Un terreno di molte migliaia di metri quadri a Ibiza dove coltivare l’orto e piantare un vigneto, con le gallinelle e i cavalli” spiega. Magari non da solo”, ha affermato. In futuro riuscirà a realizzare il suo sogno?