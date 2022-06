Marco Carta e il fidanzato Sirio si sono lasciati dopo 7 anni

Il noto cantante ed vincitore di Sanremo Marco Carta ha annunciato di aver interrotto la relazione con il fidanzato Sirio: i due erano legati da 7 anni

E’ finita la storia d’amore tra Marco Carta e Sirio. Dopo sette anni il rapporto tra i due si è interrotto, come confessato dall’ex vincitore di Sanremo su Instagram. L’annuncio arrivato tramite i social, dove con una toccante storia Carta ha dato la triste notizia ai fan.

Le parole del cantante

La presentazione del suo nuovo brano Sesso Romantico si è trasformato rapidamente in un triste annuncio. Marco Carta ha postato una storia sul proprio account Instagram dove ha anticipato i contenuti della canzone: “Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. Ne approfitto per dirvi che, anche se dopo 7 anni anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi), ci sarà sempre del bene nel mio cuore.

Sempre”.

L’uscita del nuovo brano

Sesso romantico di Marco Carta uscirà il prossimo 17 giugno, brano nel quale l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi dunque racconterà l’amore con i suoi occhi, con citazioni alla storia d’amore naufragata con Sirio.

Il desiderio di matrimonio

Più volte nei mesi scorsi Carta aveva manifestato la propria volontà di sposare Sirio, ormai divenuto ex fidanzato. Marco sognava anche un figlio, chissà che non siano proprio questi i motivi della rottura tra i due.

LEGGI ANCHE: Ascolti tv 4 giugno, non c’è storia per la partita della nazionale. Canale 5 fermo al 12,8%