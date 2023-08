Marco Carta ha finalmente rotto il silenzio sul nuovo fidanzato Luca. Il ragazzo è entrato nella sua vita dopo la fine della lunga relazione con Sirio, ex storico che è rimasto al suo fianco per ben 7 anni.

Marco Carta si sbilancia sul nuovo fidanzato Luca

Intervistato dal settimanale Vero, Marco Carta si è finalmente sbilanciato sul nuovo fidanzato Luca. A giugno 2022, il cantante aveva così annunciato la fine della relazione con lo storico compagno Sirio: “Volevo dirvi che ci siamo lasciati e ormai è una cosa successa qualche mese fa. Per lui ci sarà sempre tanto bene nel mio cuore. Per lui ci sarà sempre rispetto e affetto. La musica mi ha dato modo di analizzarmi e capirmi meglio. Questo è quanto e non parlerò più di questo argomento. Adesso che si parli solo di musica“.

Marco Carta e Luca: l’amore va a gonfie vele

Marco, parlando del nuovo fidanzato Luca, ha ammesso:

“L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore. Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone. Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto. Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso e anche se non siamo degli esempi siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare”.

Luca ha 38 anni, gestisce il ristorante di famiglia a Milano ed è un appassionato di bodybuilding.

Marco Carta: dal fidanzato ad Amadeus

Oltre alla confessione sul nuovo fidanzato, Marco Carta ha parlato anche del no ricevuto da Amadeus per il Festival di Sanremo. Ha dichiarato: