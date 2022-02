Marco Castellano, ex trainer di Amici, condannato a 8 anni per violenza e minacce

Marco Castellano, ex insegnante nel programma "Amici", è stato condannato a 8 anni di carcere con l'accusa di minacce e violenza: tre donne le vittime.

Marco Castellano condannato a 8 anni

È arrivata la sentenza definitiva: l’ex insegnante di fitness del programma Mediaset “Amici”, Marco Castellano, è stato condannato a 8 anni di carcere per violenze sessuali e minacce, oltre a vendita di sostanze stupefacenti, nei confronti di tre ragazze.

I crimini si sarebbero svolti in un arco di tempo di due anni, compreso tra il 2016 e il 2018, e sarebbero avvenuti all’interno della palestra in zona Portuense, dove Castellano lavorava e frequentata dalle tre vittime.

Le tre vittime di Marco Castellano

Secondo le ricostruzioni, Castellano avrebbe stordito tutte e tre le donne mettendole un narcotico nel caffè, per poi abusare sessualmente di loro.

Il “silenzio” delle vittime era stato comprato con le minacce: nel caso in cui lo avessero denunciato, il personal trainer avrebbe diffuso immagini intime delle ragazze, che aveva scattato mentre erano in condizion i psico-fisiche alterate a causa dei narcotici.

L’indagine su Castellano

Di questi tre episodi di abusi si è saputo per la prima volta solo nel 2018, a causa di un primo arresto di Marco Castellanno, coinvolto all’epoca in un giro di prostituzione. Nel 2020, era stata emessa una prima sentenza per gli abusi sessuali, con un patteggiamento a 4 anni di reclusione. Dopo la denuncia delle 3 vittime, però, una seconda – e definitiva – decisione è stata presa e la condanna è stata raddoppiata.