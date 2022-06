Marco Cucolo concorrente del GF Vip 7? Il compagno di Lory Del Santo vuota il sacco.

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo potrebbe diventare concorrente del GF Vip 7. Il compagno di Lory Del Santo, senza troppi giri di parole, ha svelato se intende prendere parte al cast del reality più spiato d’Italia.

Marco Cucolo è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi prima del tempo a causa di un problema di salute. Dopo un malore, i medici gli hanno diagnosticato i calcoli alla cistifellea e adesso dovrà sottoporsi ad un intervento. E’ per questo che passerà l’estate separato dalla compagna Lory Del Santo, che volerà in America dal figlio. Marco potrebbe essere uno dei concorrenti del GF Vip 7? A rispondere è stato proprio lui.

Intervistato da Fanpage, Cucolo ha parlato della sua possibile partecipazione al GF Vip 7. Marco ha dichiarato:

“Se farei il GF Vip adesso? Dopo questa esperienza a L’Isola, voglio stare tranquillo e in pace per un po’. Diciamo che voglio stare sereno. Il Grande Fratello Vip? Non so, credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei su i chili che ho perso. Non sono alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo. Infatti, in questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente e va benissimo così sono felice”.